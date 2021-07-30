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Дистанційне мінування, міномети й кулемети: у зоні ООС за добу 9 порушень тиші 

П'ятниця, 30 липня 2021, 08:39

За добу 29 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, без бойових втрат, до 7 ранку 30 липня – жодного обстрілу.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС

Деталі: У цей четвер біля Широкиного бойовики двічі вели вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Авдіївки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 30 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасбойові дії
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