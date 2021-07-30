Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки 9 нарушений тишины

За сутки 29 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, без боевых потерь, до 7 утра 30 июля – ни одного обстрела.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения ООС

Детали: В этот четверг у Широкино боевики дважды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 30 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.