У Києві за добу 233 хворих на COVID, одна людина померла

За добу 29 липня у столиці виявили 233 нових хворих на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "233 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".

Деталі: Серед нових хворих 144 жінки від 18 до 94 років, 79 чоловіків від 19 до 83 років, 5 дівчаток від 1 до 11 років і 5 хлопчиків від 11 місяців до 10 років.

46 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (68), у Солом’янському (66) та у Святошинському (29) районах.

Станом на 30 липня у столиці вже 218 818 підтверджених випадків коронавірусу, 5 231 хворий помер, подолали вірус 209 218 мешканців столиці, з них 221 за минулу добу.

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