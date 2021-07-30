В Киеве за сутки 233 больных COVID, один человек умер

За сутки 29 июля в столице обнаружили 233 новых больных коронавирусом, один человек умер.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "233 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: Среди новых больных 144 женщины от 18 до 94 лет, 79 мужчин от 19 до 83 лет, 5 девочек от 1 до 11 лет и 5 мальчиков от 11 месяцев до 10 лет.

46 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (68), в Соломенском (66) и в Святошинском (29) районах.

По состоянию на 30 июля в столице уже 218 818 подтвержденных случаев коронавируса, 5 231 больной умер, преодолели вирус 209 218 жителей столицы, из них 221 за минувшие сутки.

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