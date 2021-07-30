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Український дзюдоїст поступився росіянину у боротьбі за бронзу на Олімпіаді

П'ятниця, 30 липня 2021, 13:01

Український дзюдоїст Яків Хаммо (понад 100 кг) - програв бронзовий фінал Олімпійських Ігор у Токіо.

Джерело: трансляція "Суспільне.Україна"

Деталі: Український дзюдоїст у бронзовому фіналі поступився представнику ОКР Тамерлану Башаєву.

У чвертьфіналі Хаммо поступився срібному призеру минулих Ігор японцю Хісайосі Харасаві.

Згодом він переміг Бекмурода Олтібоєва з Узбекистану і здобув право змагатися за третє місце з Башаєвим.

Через скандал із допінгом WADA застосувало санкції до спортсменів, які представляють РФ. У 2019 Всесвітнє антидопінгове агентство заборонило Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях на чотири роки.

На Олімпіаді спортсмени із цієї країни виступають із символікою ОКР (олімпійського комітету Росії) та без супроводу національного гімну.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


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