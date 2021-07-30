Український дзюдоїст поступився росіянину у боротьбі за бронзу на Олімпіаді
Український дзюдоїст Яків Хаммо (понад 100 кг) - програв бронзовий фінал Олімпійських Ігор у Токіо.
Джерело: трансляція "Суспільне.Україна"
Деталі: Український дзюдоїст у бронзовому фіналі поступився представнику ОКР Тамерлану Башаєву.
У чвертьфіналі Хаммо поступився срібному призеру минулих Ігор японцю Хісайосі Харасаві.
Згодом він переміг Бекмурода Олтібоєва з Узбекистану і здобув право змагатися за третє місце з Башаєвим.
Через скандал із допінгом WADA застосувало санкції до спортсменів, які представляють РФ. У 2019 Всесвітнє антидопінгове агентство заборонило Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях на чотири роки.
На Олімпіаді спортсмени із цієї країни виступають із символікою ОКР (олімпійського комітету Росії) та без супроводу національного гімну.