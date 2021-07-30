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Украинский дзюдоист уступил россиянину в борьбе за бронзу на Олимпиаде

Пятница, 30 июля 2021, 13:01

Украинский дзюдоист Яков Хаммо (свыше 100 кг) - проиграл бронзовый финал Олимпийских Игр в Токио.

Источник: трансляция "Суспільне.Україна"

Детали: Украинский дзюдоист в бронзовом финале уступил представителю ОКР Тамерлану Башаеву.

В четвертьфинале Хаммо уступил серебряному призеру прошлых Игр японцу Хисайоси Харасавэй.

Позже он победил Бекмурода Олтибоева из Узбекистана и получил право бороться за третье место с Башаевым.

Из-за скандала с допингом WADA применило санкции к спортсменам, представляющим РФ. В 2019 Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

На Олимпиаде спортсмены из этой страны выступают с символикой ОКР (Олимпийского комитета России) и без сопровождения национального гимна.

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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