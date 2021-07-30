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Разумков не поїде на виїзне засідання РНБО: "не встигає"

П'ятниця, 30 липня 2021, 13:39

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участь у виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони в Донецькій області в п'ятницю у зв'язку з робочою поїздкою на півдні України, що триває.

Джерело: Разумков в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже почалося або незабаром має почачтися. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг уже скасувати свою робочу поїздку і в Миколаївську, і в Одеську області, я звик виконувати те, що я обіцяю".

Що передувало: Разумков з триденним робочим візитом (з 28 по 30 липня) відвідує Одеську і Миколаївську області.

28 липня джерело УП повідомило, що Рада національної безпеки і оборони України проведе 30 липня виїзне засідання в Краматорську.

Як повідомив пізніше секретар РНБО Олексій Данілов, на засіданні планується розгляд восьми питань.

Теми: РНБОРазумков Дмитро


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