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Разумков не поедет на выездное заседание СНБО: "не успевает"

Пятница, 30 июля 2021, 13:39

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет принимать участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области в пятницу в связи с продолжающейся рабочей поездкой на юге Украины.

Источник: Разумков в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалась две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю".

Что предшествовало: Разумков с трехдневным рабочим визитом (с 28 по 30 июля) посещает Одесскую и Николаевскую области.

28 июля источник УП сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет 30 июля выездное заседание в Краматорске.

Как сообщил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании планируется рассмотрение восьми вопросов.

Темы: СНБОРазумков Дмитрий
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