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Зеленський: Авдіївка залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією

П'ятниця, 30 липня 2021, 14:49

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять українських воінів, які загинули в боях за Авдіївку та подякував нинішнім захисникам міста.

Джерело: Зеленський у включенні з Донеччини

Пряма мова: "7 років тому без великих, і все ж таки – втрат, місто Авдіївка було звільнено від окупантів силами 2-го батальйону тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади та добровольців "Правого сектора". Авдіївка стала 10-м за рахунком містом Донецької області, яке було визволено нашими українськими воїнами-захисниками, після Маріуполя, Слов'янська, Краматорська та інших дуже важливих українських міст....

Довго Авдіївка залишалася однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією.

А зовсім поряд, у Авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, продовжуються вибухи і обстріли. Авдіївка сьогодні - це місто на лінії вогню. Що обрало лінію свободи і розвитку, лінію нашої держави. Ми ніколи не забудемо тих, хто сплатив цей вибір своєї життям і загинув, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України".

Деталі: За словами Зеленського, за ці роки до захисту Авдіївки та "промки" залучались майже всі бойові підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, на цей момент це важливе завдання виконує 3-тій батальйон 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Президент щиро подякував бійцям цього батальйону і всім українським воїнам, хто боронить наші кордони та незалежність України.

Також Зеленський представив нового командувача Об’єднаних сил – Олександра Павлюка.

Нагадаємо: 30 липня президент перебуває з робочим візитом у Донецький області, де проведе засідання РНБО.

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийвійнаАвдіївка


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