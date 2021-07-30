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Зеленский: Авдеевка остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией

Пятница, 30 июля 2021, 14:49

Президент Владимир Зеленский почтил память украинских воинов, погибших в боях за Авдеевку и поблагодарил нынешних защитников города.

Источник: Зеленский во включении из Донецкой области

Прямая речь: "7 лет назад без больших, и все же - потерь, город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора". Авдеевка стала 10-м по счету городом Донецкой области, который был освобождено нашими украинскими воинами-защитниками, после Мариуполя, Славянска, Краматорска и других очень важных украинских городов...

Долго Авдеевка оставалась одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией.

А совсем рядом, в Авдеевской промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и обстрелы. Авдеевка сегодня - это город на линии огня. Избравший линию свободы и развития, линию нашего государства. Мы никогда не забудем тех, кто оплатил этот выбор своей жизнью, и погиб, защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины".

Детали: По словам Зеленского, за эти годы к защите Авдеевки и "промки" привлекались почти все боевые подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, на данный момент этц важную задачу выполняет 3-тий батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Президент поблагодарил бойцов этого батальона и всех украинских воинов, кто защищает наши границы и независимость Украины.

Также Зеленский представил нового командующего Объединенных сил - Александра Павлюка.

Напомним: 30 июля президент находится с рабочим визитом в Донецкий области, где проведет заседание СНБО.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийвойнаАвдеевка
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