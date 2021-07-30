На Банковій на ЛГБТ-прайді затримали двох осіб, що розпилювали газ

Поліція затримала двох осіб, які спровокували конфлікт із застосуванням сльозогінного газу в п'ятницю в Києві біля будівлі Офісу президента, де мав відбутися музичний протест "Рейвах Прайд" на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", яка посилається на пресслужбу Нацполіції в Києві

Деталі: Поліція затримала двох осіб, які спровокували конфлікт із застосуванням сльозогінного газу.

На Банковій також зібралися також противники ЛГБТ-руху.

Дослівно пресслужба поліції: "Під час проведення мітингу біля Офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували.

Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних доставили їх до Печерського управління поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження, на яких складено протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство)".

Що цьому передувало: У п’ятницю під Офісом президента мав відбутися ЛГБТ-прайд у форматі рейву.

Учасники хочуть висловити підтримку ухвалення урядового законопроєкту №5488 про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.