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На Банковой на ЛГБТ-прайде задержали двух человек, которые распыляли газ

Пятница, 30 июля 2021, 17:00

Полиция задержала двух человек, которые спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа в пятницу в Киеве возле здания Офиса президента, где должен был состояться музыкальный протест "Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Источник: "Интерфакс-Украина", которая ссылается на пресс-службу Нацполиции в Киеве

Детали: Полиция задержала двух человек, которые спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа.

На Банковой также собрались также противники ЛГБТ-движения.

Дословно полиция: "Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечания прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.

Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерский управления полиции.

Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство)".

Что этому предшествовало: В пятницу под Офисом президента должен быть достояться ЛГБТ-прайд в формате рейва.

Участники хотят выразить поддержку принятия правительственного законопроекту №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Украинская правда
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