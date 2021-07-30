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Винищувачі НАТО перехопили три російські літаки над Балтійським морем

П'ятниця, 30 липня 2021, 17:44

Іспанські винищувачі Eurofighter і італійські F-35 були підняті з баз в Естонії та Литві для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Об'єднаного командування повітряних сил НАТО.

Радари союзників зафіксували три невідомих літаки, що залишали Калінінград, і Об'єднаний центр повітряних операцій НАТО в Німеччині підняв винищувачі союзників для їх перехоплення та ідентифікації.

Винищувачі НАТО з місії повітряної поліції у Балтії ідентифікували два літаки радіоелектронної боротьби Іл-22ПП і винищувач Су-24.

У той же час в тому ж районі було виявлено, перехоплено та ідентифіковано транспортний літак Іл-76. Російський літак не мав планів польоту і не передавав коди транспондерів і, таким чином, представляв потенційну небезпеку для цивільних польотів.

Повітряні і морські шляхи в цьому регіоні перевантажені великими обсягами цивільних перевезень, що проходять через цей район, тому повітряні судна, які не дотримуються міжнародних правил безпеки польотів, становлять потенційну небезпеку для громадянського руху.

"По завершенні місії винищувачі повернулися на свої бази в Литві і Естонії. Перехоплений в четвер російський літак так і не увійшов до повітряного простору Північноатлантичного союзу, і перехоплення велося в звичайному порядку", - повідомили в командуванні.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОавіаармія
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