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Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой

Пятница, 30 июля 2021, 17:44

Испанские истребители Eurofighter и итальянские F-35 были подняты с баз в Эстонии и Литве для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Объединенного командования воздушных сил НАТО.

Радары союзников зафиксировали три неизвестных самолета, покидавших Калининград, и Объединенный центр воздушных операций НАТО в Германии поднял истребители союзников для их перехвата и идентификации.

Истребители НАТО миссии воздушной полиции в Балтии идентифицировали два самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24.

В то же время в том же районе был обнаружен, перехвачен и идентифицирован транспортный самолет Ил-76. Российский самолет не имел планов полета и не передавал коды транспондеров и, таким образом, представлял потенциальную опасность для гражданских полетов.

Воздушные и морские пути в этом регионе перегружены большими объемами гражданских перевозок, проходящих через этот район, так что воздушные суда, которые не соблюдают международных правил безопасности полетов, представляют потенциальную опасность для гражданского движения.

"По завершении миссии истребители вернулись на свои базы в Литве и Эстонии. Перехваченный в четверг российский самолет так и не вошел в воздушное пространство Североатлантического союза, и перехват велось в обычном порядке", - сообщили в командовании.

Темы: НАТОавиаармия
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