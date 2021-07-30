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Окупанти двічі порушили "тишу", запускали безпілотник

П'ятниця, 30 липня 2021, 20:32

Протягом доби 30 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Зокрема, біля водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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