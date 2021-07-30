Оккупанты дважды нарушили "тишину", запускали беспилотник

В течение суток 30 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии размежевания".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.