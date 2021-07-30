Оккупанты дважды нарушили "тишину", запускали беспилотник
Пятница, 30 июля 2021, 20:32
В течение суток 30 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии размежевания".
Детали: Отмечается, что боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
Украинская правда