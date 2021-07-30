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Оккупанты дважды нарушили "тишину", запускали беспилотник

Пятница, 30 июля 2021, 20:32

В течение суток 30 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии размежевания".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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