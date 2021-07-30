"Шахтар" в останні 20 хвилин вириває перемогу у Львові

Донецький "Шахтар" у матчі другого туру української Прем`єр-ліги з рахунком 3:0 здолав ФК "Львів".

Поєдинок пройшов у Львові на "Арені-Львів" у п`ятницю 30 липня.

"Львів" зумів попсувати нерви "гірникам", вдало обороняючись та провівши кілька небезпечних контратак. Вже на першій хвилині слалом Ернеста у штрафну "Шахтаря" завершився ударом, але трохи не точно. "Гірники" у стартові 45-ть хвилин не мали багато моментів біля воріт "Львова" і лише два удари у площину воріт.

На старті другого тайму був знову момент у львів`ян, коли удар Рожеріо Шина парирував Анатолій Трубін. "Шахтарю" ж тяжко давалися моменти в цій грі через насичений захист господарів поля. Удари Тараса Степаненка та Манора Соломона не були проблемними для голкіпера "Львова".

На 73-й хвилині донецька команда таки пробила воротаря львів`ян Ореста Костика. Після навісу з флангу від Марлоса Лассіна Траоре ударом головою з кількох метрів виводить свою команду вперед - 1:0. Для новачка "Шахтаря" Траоре - це другий поспіль гол за "гірників" у стартових двох турах.

На 85-й хвилині "Шахтар" убиває інтригу в цій грі, забивши другий м`яч. Після пасу від Ісмаїлі Дентінью замикає простріл з метрів шести - 2:0. На 94-й хвилині "Львів" пропускає і третій гол після удару з метрів 13-ти Педріньйо.