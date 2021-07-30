Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шахтар" в останні 20 хвилин вириває перемогу у Львові

П'ятниця, 30 липня 2021, 20:54

Донецький "Шахтар" у матчі другого туру української Прем`єр-ліги з рахунком 3:0 здолав ФК "Львів".

Поєдинок пройшов у Львові на "Арені-Львів" у п`ятницю 30 липня.

"Львів" зумів попсувати нерви "гірникам", вдало обороняючись та провівши кілька небезпечних контратак. Вже на першій хвилині слалом Ернеста у штрафну "Шахтаря" завершився ударом, але трохи не точно. "Гірники" у стартові 45-ть хвилин не мали багато моментів біля воріт "Львова" і лише два удари у площину воріт.

На старті другого тайму був знову момент у львів`ян, коли удар Рожеріо Шина парирував Анатолій Трубін. "Шахтарю" ж тяжко давалися моменти в цій грі через насичений захист господарів поля. Удари Тараса Степаненка та Манора Соломона не були проблемними для голкіпера "Львова".

На 73-й хвилині донецька команда таки пробила воротаря львів`ян Ореста Костика. Після навісу з флангу від Марлоса Лассіна Траоре ударом головою з кількох метрів виводить свою команду вперед - 1:0. Для новачка "Шахтаря" Траоре - це другий поспіль гол за "гірників" у стартових двох турах.

На 85-й хвилині "Шахтар" убиває інтригу в цій грі, забивши другий м`яч. Після пасу від Ісмаїлі Дентінью замикає простріл з метрів шести - 2:0. На 94-й хвилині "Львів" пропускає і третій гол після удару з метрів 13-ти Педріньйо.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб

Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"

відео"Дура і мерзотниця" – Лукашенко про Тихановську

Здобутки в боротьбі з коронавірусом під загрозою на тлі поширення штаму Дельта – ВООЗ

фотоДанилюк на своєму дні народження вдарив Милованова

Новини 30 липня: знайдений Чаус, відкрита Італія

Усі новини...
футбол
Ліга Конференцій: "Ворскла" залишає турнір у другому раунді кваліфікації
"Шахтар" привітав з днем ​​народження композитора Крутого, який незаконно відвідує Крим
Посольство закликало припинити цькування і переслідування футболіста Зозулі в Іспанії
Останні новини
09:29
Синоптики попередили про грози, град та шквали
08:45
В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб
08:23
В Україні майже тисяча хворих на COVID-19 за добу
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: знайдений Чаус, відкрита Італія
07:20
Російські хакери зламали федеральну прокуратуру – Мін’юст США
06:47
У США за добу – майже 100 тисяч нових випадків коронавірусу
05:45
Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"
04:47
Президент Ізраїлю отримав третю дозу вакцини Pfizer
04:12
Дві українські легкоатлетки вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо
03:55
Штати ввели санкції проти поліції Куби
Усі новини...