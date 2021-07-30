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"Шахтер" в последние 20 минут вырывает победу во Львове

Пятница, 30 июля 2021, 20:54
Шахтер в последние 20 минут вырывает победу во Львове

Донецкий "Шахтер" в матче второго тура украинской Премьер-лиги со счетом 3:0 одолел ФК "Львов".

Поединок прошел во Львове на "Арене-Львов" в пятницу 30 июля.

"Львов" сумел попортить нервы "горнякам", удачно обороняясь и проведя несколько опасных контратак. Уже на первой минуте слалом Эрнеста в штрафную "Шахтера" завершился ударом, но немного не точно. "Горняки" в стартовые 45-ть минут не имели много моментов у ворот "Львова" и только два удара в створ ворот.

На старте второго тайма был снова момент у львовян, когда удар Рожерио Шина парировал Анатолий Трубин. "Шахтеру" же тяжело давались моменты в этой игре из-за насыщенной защиты хозяев поля. Удары Тараса Степаненко и Манора Соломона не были проблемными для голкипера "Львова".

На 73-й минуте донецкая команда таки пробила вратаря львовян Ореста Костика. После навеса с фланга от Марлоса Лассина Траоре ударом головой с нескольких метров выводит свою команду вперед - 1:0. Для новичка "Шахтера" Траоре - это второй подряд гол за "горняков" в стартовых двух турах.

На 85-й минуте "Шахтер" убивает интригу в этой игре, забив второй мяч. После паса от Исмаили Дентиньо замыкает прострел с метров шести - 2:0. На 94-й минуте "Львов" пропускает и третий гол после удара метров с 13-ти Педриньо.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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