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Сутички на Банковій: на 12 людей склали адмінпротоколи

П'ятниця, 30 липня 2021, 21:54
Сутички на Банковій: на 12 людей склали адмінпротоколи

У Києві на 12 правопорушників громадського порядку складено адміністративні протоколи під час масових заходів в Києві біля будівлі Офісу президента, де відбувся музичний протест "Рейвах Прайд" на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Зазначається, що спочатку протоколи склали проти двох хлопців, які "агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт".

Пізніше склали адмінпротоколи ще проти 10 – всього 4 за статтями "дрібне хуліганство", а 8 – "злісна непокора вимозі поліцейського".

У поліції розповіли, що люди "вчиняли словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян", а на зауваження правоохоронців не реагували.

Зазначається, що за статтею "дрібне хуліганство" хлопцям загрожує до 15 діб арешту.

Нагадаємо: Поліція затримала двох осіб, які спровокували конфлікт із застосуванням сльозогінного газу в п'ятницю в Києві біля будівлі Офісу президента, де мав відбутися музичний протест "Рейвах Прайд" на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Українська правда
Теми: Київполіція
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