Столкновения на Банковой: на 12 человек составили админпротоколы

В Киеве на 12 правонарушителей общественного порядка составлены административные протоколы во время массовых мероприятий в Киеве возле здания Офиса президента, где имел состоялся музыкальный протест " Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Отмечается, что сначала протоколы составили против двух парней, которые "агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга в конфликт".

Позже составили админпротоколы еще против 10 – всего 4 по статьям "мелкое хулиганство", а 8 - "злостное неповиновение требованию полицейского".

В полиции рассказали, что люди "совершали словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан", а на замечания не реагировали.

Отмечается, что по статье "мелкое хулиганство" имгрозит до 15 суток ареста.

Напомним: Полиция задержала двух человек, которые спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа в пятницу в Киеве возле здания Офиса президента, где должен был состояться музыкальный протест "Переполох Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.