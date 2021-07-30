Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данилюк на своєму дні народження вдарив Милованова

П'ятниця, 30 липня 2021, 22:26
фото УП

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке завітав Милованов.

Перед цим Милованов та Данилюк відійшли в сторону та говорили. В результаті чоловіки почали сваритися.

Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?".

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

В результаті, Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.

 
фото: УП
 
фото: facebook.com/vik.chumak

Передісторія: 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Роман Кравець, УП
Теми: Олександр ДанилюкМиловановсвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він

В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб

Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"

відео"Дура і мерзотниця" – Лукашенко про Тихановську

Здобутки в боротьбі з коронавірусом під загрозою на тлі поширення штаму Дельта – ВООЗ

фотоДанилюк на своєму дні народження вдарив Милованова

Усі новини...
Олександр Данилюк
До конкурсу на директора БЕБ допустили 48 кандидатів, Данилюка дискваліфікували
В Україні не лишилося жодного "вора в законі" – Данілов
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
11:40
Чорногорія почала вимагати ковід-сертифікат для доступу у ресторани: навіть у туристів
11:31
Голова Держгеокадастру: немає ажіотажу на ринку сільгоспземель
11:26
Вибух на шахті: один гірник загинув, поліція проводить перевірку
11:18
Через спеку у Київ не пускатимуть вантажівки
10:54
У Північній Македонії визначили "червоні лінії" у перемовинах з Болгарією щодо руху до ЄС
10:50
США змушені звільнити 182 співробітника дипмісій в Росії
10:14
АЗС з економ та середнього сегменту за тиждень підняли ціни на паливо
10:03
На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували
09:44
Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він
09:29
Синоптики попередили про грози, град та шквали
Усі новини...