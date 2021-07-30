Данилюк на своєму дні народження вдарив Милованова
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
Джерело: кореспондент УП
Деталі: Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке завітав Милованов.
Перед цим Милованов та Данилюк відійшли в сторону та говорили. В результаті чоловіки почали сваритися.
Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.
В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?".
Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".
Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.
В результаті, Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.
Передісторія: 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
Глава цієї комісії – Милованов.