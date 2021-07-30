Данилюк на своєму дні народження вдарив Милованова

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке завітав Милованов.

Перед цим Милованов та Данилюк відійшли в сторону та говорили. В результаті чоловіки почали сваритися.

Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?".

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

В результаті, Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.

фото: УП

фото: facebook.com/vik.chumak

Передісторія: 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.