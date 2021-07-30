Данилюк на своем дне рождения ударил Милованова
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
Источник: корреспондент УП
Детали: Драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.
Перед этим Милованов и Данилюк отошли в сторону и говорили. В результате мужчины начали ссориться.
После этого Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения.
В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".
После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".
Их разнимал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.
В результате Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.
Предыстория: 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
Глава этой комиссии - Милованов.