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Данилюк на своем дне рождения ударил Милованова

Пятница, 30 июля 2021, 22:26
фото УП

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.

Источник: корреспондент УП

Детали: Драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.

Перед этим Милованов и Данилюк отошли в сторону и говорили. В результате мужчины начали ссориться.

После этого Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Их разнимал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

В результате Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.

 
фото: уп
 

фото: facebook.com/vik.chumak

Предыстория: 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.

Глава этой комиссии - Милованов.    

Роман Кравец, УП
Темы: Александр ДанилюкМиловановпразднования
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