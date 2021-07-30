Українські літаки долучилися до гасіння пожеж у Туреччині

Авіація ДСНС увечері 30 липня приступила до гасіння осередків лісових пожеж у Турецькій Республіці.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що з 19:30 по 20:30 пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії.

Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб. Зазначається, що це фахівці, які мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

31 липня літаки продовжать роботу.

Нагадаємо: 29 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що до Туреччини на допомогу вирушить український літак.