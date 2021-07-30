Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские самолеты присоединились к тушению пожаров в Турции

Пятница, 30 июля 2021, 23:13

Авиация ГСЧС вечером 30 июля приступила к тушению очагов лесных пожаров в Турецкой Республике.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что с 19:30 по 20:30 пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии.

Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Отмечается, что это специалисты, имеющие опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

31 июля самолеты продолжат работу.

Напомним: 29 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Турцию на помощь отправится украинский самолет.

Украинская правда
Темы: ГСЧСТурцияпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Адвокатов до сих пор не пускают к Чаусу и даже не говорят, где он

В Украине полностью вакцинировали от COVID-19 более 2 миллионов человек

Объявили в розыск руководителя клуба, который готовил подростков для вооружённых формирований "ДНР"

видео"Дура и мерзавка" – Лукашенко о Тихановской

Достижения в борьбе с коронавирусом под угрозой на фоне распространения штамма Дельта – ВОЗ

фотоДанилюк на своем дне рождения ударил Милованова

Все новости...
ГСЧС
В Карпатах в туристов попала молния
В Одесской области подростка на матрасе унесло на километр в море
На Крещатике произошел пожар
Последние новости
11:40
Черногория начала требовать ковид-сертификат для доступа в рестораны: даже у туристов
11:31
Глава Госгеокадастра: нет ажиотажа на рынке сельхозземель
11:26
Взрыв на шахте: один горняк погиб, полиция проводит проверку
11:18
Из-за жары в Киев не будут пускать грузовики
10:54
В Северной Македонии определили "красные линии" в споре с Болгарией о движении к ЕС
10:50
США вынуждены уволить 182 сотрудника дипмиссий в России
10:14
АЗС из эконом и среднего сегмента за неделю подняли цены на топливо
10:03
На шахте в Донецкой области прогремел взрыв: 10 горняков госпитализировали
09:44
Адвокатов до сих пор не пускают к Чаусу и даже не говорят, где он
09:29
Синоптики предупредили о грозе, граде и шквалах
Все новости...