Украинские самолеты присоединились к тушению пожаров в Турции
Пятница, 30 июля 2021, 23:13
Авиация ГСЧС вечером 30 июля приступила к тушению очагов лесных пожаров в Турецкой Республике.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что с 19:30 по 20:30 пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии.
Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Отмечается, что это специалисты, имеющие опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.
31 июля самолеты продолжат работу.
Напомним: 29 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Турцию на помощь отправится украинский самолет.
Украинская правда