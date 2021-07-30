Украинские самолеты присоединились к тушению пожаров в Турции

Авиация ГСЧС вечером 30 июля приступила к тушению очагов лесных пожаров в Турецкой Республике.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что с 19:30 по 20:30 пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии.

Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Отмечается, что это специалисты, имеющие опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

31 июля самолеты продолжат работу.

Напомним: 29 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Турцию на помощь отправится украинский самолет.