Український пожежний літак відправляють до Туреччини

30 липня до Туреччини на допомогу вирушить український пожежний літак – там вирують лісові займання.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Висловив своєму другу – Президенту Ерджепу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Ураїнський народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час".

Що передувало: Міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.

Передісторія: