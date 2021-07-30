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Український пожежний літак відправляють до Туреччини

П'ятниця, 30 липня 2021, 00:19

30 липня до Туреччини на допомогу вирушить український пожежний літак – там вирують лісові займання. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter 

Пряма мова Зеленського: "Висловив своєму другу – Президенту Ерджепу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Ураїнський народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час".

Що передувало: Міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.

Передісторія: 

  • Внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.
  • 29 липня у турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Українська правда
Теми: Туреччинапожежа


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