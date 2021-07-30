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Штам "Дельта" заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими – ЗМІ

П'ятниця, 30 липня 2021, 09:31
Штам Дельта заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими – ЗМІ
Robyn Beck, Getty Images

Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

Джерело: "The New York Times" і "The Washington Post" із посиланням на копію презентації

Деталі: Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства, визнала у вівторок, що вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту Дельта несуть у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше.

Доктор Валенські назвала передачу від вакцинованих людей рідкісним явищем, але інші вчені припустили, що це може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Внутрішній документ дає більш широкий і більш похмурий погляд на цей штам.

Варіант Delta передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, Ebola, застуду, сезонний грип і вітряну віспу, і, згідно з документом, він так само заразний, як вітряна віспа.

У документі говориться, що найближчий наступний крок для агентства – "визнати, що війна змінилася".

Тон документа відображає тривогу Центрів із контролю й профілактики захворювань (C.D.C.) через поширення штаму "Дельта" в США.

Відповідно до одного з нещодавніх досліджень, кількість вірусу у людини, інфікованої Delta, в тисячу разів більша, ніж у людей, інфікованих вихідною версією вірусу, відзначає NYT.

У документі C.D.C. зазначається, що при зараженні варіантом Delta кількість вірусу у дихальних шляхах в 10 разів вища, ніж у людей, інфікованих варіантом Alpha, який також дуже заразний.

Документ C.D.C. заснований на даних численних досліджень.

Висновки припускають, що людям зі слабкою імунною системою слід носити маски навіть у місцях, де немає високої передачі вірусу. Те ж саме слід робити вакцинованим людям, які контактують із маленькими дітьми, літніми людьми або іншими вразливими людьми.

Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID.

Очікується, що в п'ятницю C.D.C. опублікує додаткові дані щодо цього штаму.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019СШАмедицинавакцинація
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