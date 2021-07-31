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Достижения в борьбе с коронавирусом под угрозой на фоне распространения штамма Дельта – ВОЗ

Суббота, 31 июля 2021, 00:46
Достижения в борьбе с коронавирусом под угрозой на фоне распространения штамма Дельта – ВОЗ

На фоне распространения штамма коронавируса Дельта мир может потерять достижения в борьбе с болезнью, однако, по утверждению ВОЗ, ковид-вакцины эффективны.

Источник: Reuters

Детали: Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) описали вариант коронавируса Delta как таковой, что передается, как ветрянка, и предупредили, что он может вызвать тяжелые последствия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что количество заражений COVID-19 за последние четыре недели выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%.

"Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены", - сказал Гебреесус на пресс-конференции.

По данным ВОЗ, штамм Дельта был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.

"Все вакцины, которые сейчас приняты ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, включая штамм Дельта", - сказал ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан.

"Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал более заразным и адаптированным", - сказал он.

Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант Дельта примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.

Напомним: Вариант коронавируса "Дельта" гораздо более заразен, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса, согласно внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусздравоохранение
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