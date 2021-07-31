Синоптики оголосили штормове попередження: уперіщить на заході
Субота, 31 липня 2021, 15:56
Через грози, град та шквали 15-20 м/с на заході України 1 серпня оголосили штормове попередження.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Вдень 1 серпня у західних областях прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо:
- У неділю 1 серпня атмосферний фронт Guido забезпечить Україну грозами на заході та півночі, температура повітря коливатиметься від +29+30 градусів.
Українська правда