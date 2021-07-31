Синоптики оголосили штормове попередження: уперіщить на заході

Через грози, град та шквали 15-20 м/с на заході України 1 серпня оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вдень 1 серпня у західних областях прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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