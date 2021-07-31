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Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе

Суббота, 31 июля 2021, 15:56
Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе

Из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с на западе Украины 1 августа объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Днем 1 августа в западных областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

 

Напомним: 

  • В воскресенье 1 августа атмосферный фронт Guido обеспечит Украину грозами на западе и севере, температура воздуха будет колебаться от +29+30 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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