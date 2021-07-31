Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе
Суббота, 31 июля 2021, 15:56
Из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с на западе Украины 1 августа объявлено штормовое предупреждение.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Днем 1 августа в западных областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним:
- В воскресенье 1 августа атмосферный фронт Guido обеспечит Украину грозами на западе и севере, температура воздуха будет колебаться от +29+30 градусов.
Украинская правда