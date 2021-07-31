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Світоліна про вольову "бронзу" Олімпіади: Ця нагорода для мене багато значить

Субота, 31 липня 2021, 16:21
Світоліна про вольову бронзу Олімпіади: Ця нагорода для мене багато значить

Новоспечена "бронзова" призерка Олімпіади в Токіо з одиночного тенісу Еліна Світоліна розповіла, що виграти їй допоміг характер.  

Джерело: НОК України та олімпійська команда, ФТУ

Пряма мова: "Після програшу було дуже складно повернутися в колію. Я просто намагалася боротися до кінця, не здаватися, віддала просто всі сили, які залишилися.

Перший сет був поганий з моєї сторони. Я боролась, і думаю, що саме характер повернув мене до матчу і ця перемога просто неймовірна. Рада, що мені вдалося і ця медаль для мене багато чого значить".

 

Деталі: 31 липня Світоліна виборола історичну перемогу для України з тенісу на Олімпіаді.

Ця нагорода стала першою медаллю України з тенісу в історії Олімпійських ігор.

Нагадаємо:

  • Світоліна здобула перемогу у грі за олімпійську бронзу проти спортсменки з Казахстану Єлени Рибакіної.
  • Рибакіна впевнено лідирувала у першому сеті і переграла українку 6:1. У другому сеті Світоліній, яка поступалася з брейком, вдалося вибороти перемогу. У третьому вирішальному сеті українка виграла, хоча спочатку поступалася 0:3.
 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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