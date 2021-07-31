Свитолина о волевой "бронзе" Олимпиады: Эта награда для меня много значит
Суббота, 31 июля 2021, 16:21
Новоиспеченная "бронзовая" призерка Олимпиады в Токио с одиночного тенниса Элина Свитолина рассказала, что выиграть ей помог характер.
Источник: НОК Украины и олимпийская команда, ФТУ
Прямая речь: "После проигрыша было очень сложно вернуться в колею. Я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались.
Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась, и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная. Рада, что мне удалось и эта медаль для меня многое значит".
Детали: 31 июля Свитолина завоевала историческую победу для Украины по теннису на Олимпиаде.
Эта награда стала первой медалью Украины по теннису в истории Олимпийских игр.
Напомним:
- Свитолина одержала победу в игре за олимпийскую бронзу против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной.
- Рыбакина уверенно лидировала в первом сете и переиграла украинку 6:1. Во втором сете Свитолиной, которая уступала с брейком, удалось одержать победу. В третьем решающем сете украинка выиграла, хотя сначала уступала 0:3.
Алена Мазуренко, УП