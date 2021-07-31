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Свитолина о волевой "бронзе" Олимпиады: Эта награда для меня много значит

Суббота, 31 июля 2021, 16:21
Свитолина о волевой бронзе Олимпиады: Эта награда для меня много значит

Новоиспеченная "бронзовая" призерка Олимпиады в Токио с одиночного тенниса Элина Свитолина рассказала, что выиграть ей помог характер.

Источник: НОК Украины и олимпийская команда, ФТУ

Прямая речь: "После проигрыша было очень сложно вернуться в колею. Я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались.

Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась, и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная. Рада, что мне удалось и эта медаль для меня многое значит".

Детали: 31 июля Свитолина завоевала историческую победу для Украины по теннису на Олимпиаде.

 

Эта награда стала первой медалью Украины по теннису в истории Олимпийских игр.

Напомним:

  • Свитолина одержала победу в игре за олимпийскую бронзу против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной.
  • Рыбакина уверенно лидировала в первом сете и переиграла украинку 6:1. Во втором сете Свитолиной, которая уступала с брейком, удалось одержать победу. В третьем решающем сете украинка выиграла, хотя сначала уступала 0:3.
 

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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