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Ворог двічі порушив режим припинення вогню – ООС

Субота, 31 липня 2021, 18:02
Ворог двічі порушив режим припинення вогню – ООС

З початку цієї доби російській найманці двічі порушили режим припинення вогню, а ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли українські позиції  із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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