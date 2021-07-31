Ворог двічі порушив режим припинення вогню – ООС

З початку цієї доби російській найманці двічі порушили режим припинення вогню, а ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли українські позиції із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.