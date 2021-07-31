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Враг дважды нарушил режим прекращения огня – ООС

Суббота, 31 июля 2021, 18:02

С начала этого периода российской наемники дважды нарушили режим прекращения огня, а вражеский беспилотник пересек линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли украинские позиции с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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