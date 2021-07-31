У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ

31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки коронавірусу різновиду "Дельта": троє осіб повернулись із Туреччини, одна – з Росії.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Facebook

Деталі: Чиновник повідомив, що троє хворих були на відпочинку в Туреччині, а один повернувся із Росії. Стан всіх задовільний, хворі перебувають на самоізоляції.

Що передувало: Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму "Дельта": станом на 28 липня вже зареєстрували 17 випадків.

Знати більше: Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін