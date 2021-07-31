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В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ

Суббота, 31 июля 2021, 18:15
В Николаеве обнаружили 4 случая Дельты: привезли из Турции и РФ

31 июля в Николаеве зафиксировали четыре случая коронавируса разновидности "Дельта": три человека вернулись из Турции, один – из России.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Facebook

Детали: Чиновник сообщил, что трое больных были на отдыхе в Турции, а один вернулся из России. Состояние всех удовлетворительное, больные находятся на самоизоляции.

Что предшествовало: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине растет количество заражений коронавирусом штамма "Дельта": по состоянию на 28 июля уже зарегистрировали 17 случаев.

Узнать больше: Будет ли осенью локдаун, какие вакцины можно смешивать и как близко подобралась "Дельта" – рассказывает санврач Кузин

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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