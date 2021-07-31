У Росії розбився літак Су-35
Субота, 31 липня 2021, 19:22
Літак Су-35С впав в Охотському морі в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту, льотчик зміг катапультуватись.
Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на Східний військовий округ РФ
Деталі: Літак впав в море, коли виконував навчально-тренувальний політ. Водночас пілот зміг катапультуватись та вижив. Його змогла знайти пошукова група та доставити на аеродром дислокації. Його здоров’ю нічого не загрожує.
Військові також почали розслідування інциденту.
Нагадаємо:
- Це не вперше, коли в Росії розбиваються військові літаки. Так, у жовтні минулого року в тому ж Хабаровському краї бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту .
Українська правда