У Росії розбився літак Су-35

Літак Су-35С впав в Охотському морі в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту, льотчик зміг катапультуватись.

Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на Східний військовий округ РФ

Деталі: Літак впав в море, коли виконував навчально-тренувальний політ. Водночас пілот зміг катапультуватись та вижив. Його змогла знайти пошукова група та доставити на аеродром дислокації. Його здоров’ю нічого не загрожує.

Військові також почали розслідування інциденту.

Нагадаємо: