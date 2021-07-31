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В России разбился самолет Су-35

Суббота, 31 июля 2021, 19:22

Самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета, летчик смог катапультироваться.

Источник: росСМИ "ТАСС" со ссылкой на Восточный военный округ РФ

Детали: Самолет упал в море, когда выполнял учебно-тренировочный полет. В то же время пилот смог катапультироваться и выжил. Его смогла найти поисковая группа и доставить на аэродром дислокации. Его здоровью ничего не угрожает.

Военные также начали расследование инцидента.

Напомним:

  • Это не первый раз, когда в России разбиваются военные самолеты. Так, в октябре прошлого года в том же Хабаровском крае бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета.

Украинская правда
Темы: авиаРосcия
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