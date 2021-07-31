В России разбился самолет Су-35

Самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета, летчик смог катапультироваться.

Источник: росСМИ "ТАСС" со ссылкой на Восточный военный округ РФ

Детали: Самолет упал в море, когда выполнял учебно-тренировочный полет. В то же время пилот смог катапультироваться и выжил. Его смогла найти поисковая группа и доставить на аэродром дислокации. Его здоровью ничего не угрожает.

Военные также начали расследование инцидента.

Напомним: