В России разбился самолет Су-35
Суббота, 31 июля 2021, 19:22
Самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета, летчик смог катапультироваться.
Источник: росСМИ "ТАСС" со ссылкой на Восточный военный округ РФ
Детали: Самолет упал в море, когда выполнял учебно-тренировочный полет. В то же время пилот смог катапультироваться и выжил. Его смогла найти поисковая группа и доставить на аэродром дислокации. Его здоровью ничего не угрожает.
Военные также начали расследование инцидента.
Напомним:
- Это не первый раз, когда в России разбиваются военные самолеты. Так, в октябре прошлого года в том же Хабаровском крае бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета.
Украинская правда