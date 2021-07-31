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Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

Субота, 31 липня 2021, 20:57
Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу та не веде про це жодних розмов. 

Джерело: голова правління "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу".

Деталі: Вітренко додав, що Україна має збільшити видобуток газу, щоб його було більше, ніж потрібно всім споживачам. 

Що передувало: Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що пропозиції РФ щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни є неприйнятними.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВітренкогазНафтогаз
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