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Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

Суббота, 31 июля 2021, 20:57
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

Украина не рассматривает вариант закупки российского газа и не ведет об этом никаких разговоров.

Источник: председатель правления "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую".

Детали: Витренко добавил, что Украина должна увеличить добычу газа, чтобы его было больше, чем нужно всем потребителям.

Что предшествовало: Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложения РФ по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВитренкогазНефтегаз
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