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Російські найманці поранили українського військового 

Субота, 31 липня 2021, 22:40
Російські найманці поранили українського військового 

Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, його доставили до лікарні.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок обстрілу боєць зi складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання медичної допомоги пораненого доправили до лікувального закладу. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. 

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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