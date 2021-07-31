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Российские наемники ранили украинского военного

Суббота, 31 июля 2021, 22:40

Во время вражеского обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, его доставили в больницу.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Детали: Оккупанты в который раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела боец ​​из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи раненого доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценивают как средней тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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