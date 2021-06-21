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Повінь у Ялті: кілька будинків повністю пішли під воду, постраждалих побільшало

Понеділок, 21 червня 2021, 20:40
Повінь у Ялті: кілька будинків повністю пішли під воду, постраждалих побільшало
Янина Павленко/Facebook

У районі Ялти Василівка внаслідок повені декілька приватних будинків повністю пішли під воду.

Джерело: глава окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко в Facebook, Павленко в ефірі каналу "Росія 24", повідомляє "Інтерфакс"

 
всі фото з Facebook Павленко
 

Дослівно: "Василівка, вулиця Джафера Сейдамета. Ще одна проблемна точка. Підтоплено 10 будинків, декілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси.

Більшість жителів – в першу чергу діти і люди похилого віку – евакуйовані, але деякі ще намагаються врятувати свої будинки".

Деталі: Вона також повідомила, що вода припинила текти зі скель і топити Кореїз.

 
 

Перед цим Павленко повідомила, що чоловік, якого вважали зниклим після повені, знайдений живим. Зниклою безвісти вважається ще одна жінка.

Увечері Павленко повідомила, що допомога медиків знадобилася 49 постраждалим через підтоплення Ялти.

Пряма мова: "Сорок дев'ять звернулися до лікарні станом на сьогоднішній момент з травмами, але всі (травми – ІФ) в основному легкого ступеня тяжкості".

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".
  • 18 червня у Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Так званий глава окупаційної адміністрації окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула людина.
  • Станом на 20 червня кількість постраждалих внаслідок потопу в Ялті зросла до 40 осіб.

Українська правда

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Теми: Крим
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