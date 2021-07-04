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На Сході України від обстрілу загинув військовий медик

Неділя, 4 липня 2021, 22:46
93-тя ОМБр Холодний Яр

У неділю внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний із позивним "Феофан".

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дослівно: "Через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний. Він був відомий багатьом за позивним "Феофан".

Це сталося серед біла дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям".

Деталі: Письменний народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан".

 
93-тя ОМБр Холодний Яр

У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій.

Що передувало: Раніше пресцентр ООС повідомив, що в неділю внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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