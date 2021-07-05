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Мінкульт вніс російського спортивного коментатора до "чорного списку"

Понеділок, 5 липня 2021, 15:46
Мінкульт вніс російського спортивного коментатора до чорного списку

Міністерство культури внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Джерело: сайт Мінкульту, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Оновлений від 2 липня список Мінкульту налічує 204 людини.

Нещодавно в соцмережах Губернієв написав, яке розповсюдили усі російські ЗМІ, що нібито російська мова – творець футбольного успіху української збірної, а вкінці повідомлення додав прапори РФ.

Пряма мова Губернієва: "О, велика і могутня російська мова, якою дає вказівки підопічним Андрій Шевченко. Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість прекрасною російською!

Російська мова - творець українського футбольного успіху".

UPD. За даними джерела УП в правоохоронних органах, мотивацією внесення Губернієва до "чорного списку" є його підтримка окупації Криму. У матеріалах спецслужби, серед іншого, фігурують фрази Губернієва, які наносять шкоду національним інтересам України.

В тому числі – під час концерту, присвяченому сьомій річниці "приєднання" АР Крим до складу РФ. Наприклад: "Крымская весна - это торжество справедливости. Это победа правды и наш общий праздник!", "Крым и Россия едины и теперь на века!", "До новых встреч в нашем Крыму" і т.д.

Передісторія:

  • Після переможного матчу зі шведами на Євро-2020 автор переможного голу Артем Довбик дав коментар російською мовою. Після цього розпочалась дискусія в соцмережах з приводу мови коментарів.
  • Загалом майже всі гравці української збірної часто дають коментарі і спілкуються на пресконференціях російською мовою.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що українські спортсмени під час виступів, коментарів чи пресконференцій повинні розмовляти державною мовою.

Українська правда

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Теми: МінкультурисанкціїРосіяфутбол
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