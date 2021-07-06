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Адвокати Порошенка позиваються до Зеленського: вимагають оприлюднити оригінали "плівок Медведчука"

Вівторок, 6 липня 2021, 12:40
Адвокати Порошенка позиваються до Зеленського: вимагають оприлюднити оригінали плівок Медведчука

Адвокати лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка позиваються до президента Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства так званих "плівок Медведчука" та оприлюднити їх у первісному вигляді.

Джерело: заява "Європейської солідарності

Деталі: Один із адвокатів Порошенка Ігор Головань заявив, що відео журналістів Bihus.Info щодо телефонних розмов кума Путіна Віктора Медведчука  є "керованою із президентського офісу акцією спрямованою проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка". 

Незважаючи на те, що журналісти раніше заявили, що оприлюднили всі записи, які були в їхньому розпорядженні, у Порошенка кажуть, що "Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі розмови". 

Хоча Головань і закидає Офісу президента причетність до розслідування журналістів, проте все одно називає це "гіпотезою".

Водночас в суді адвокати проситимуть визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі оригінали записів.

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Передісторія:

  • Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, у яких обговорюються його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.
  • Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.
  • Попри заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що Медведчук офіційно займався лише звільненням заручників і полонених, насправді він брав безпосередню участь у численних економічних та бізнесових переговорах, а у питанні обміну замість допомагати – заважав. Про що йдеться у третій частині розслідування журналістів. 
  • Окрім того, опубліковано "плівки", на яких обговорюється обмін полонених, електроенергія та Крим, який Росія окупувала у 2014 році.

Українська правда

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Теми: Порошенко
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