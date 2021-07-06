Адвокати Порошенка позиваються до Зеленського: вимагають оприлюднити оригінали "плівок Медведчука"

Адвокати лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка позиваються до президента Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства так званих "плівок Медведчука" та оприлюднити їх у первісному вигляді.

Джерело: заява "Європейської солідарності"

Деталі: Один із адвокатів Порошенка Ігор Головань заявив, що відео журналістів Bihus.Info щодо телефонних розмов кума Путіна Віктора Медведчука є "керованою із президентського офісу акцією спрямованою проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка".

Незважаючи на те, що журналісти раніше заявили, що оприлюднили всі записи, які були в їхньому розпорядженні, у Порошенка кажуть, що "Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі розмови".

Хоча Головань і закидає Офісу президента причетність до розслідування журналістів, проте все одно називає це "гіпотезою".

Водночас в суді адвокати проситимуть визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі оригінали записів.

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