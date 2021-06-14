ЗМІ оприлюднили всі 35 годин "плівок Медведчука"

Журналісти Bihus.Info опублікували 35 годин "прослуховування" голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: Hromadske, YouTube-канал Bihus.Info

Деталі: Про це йдеться на YouTube-каналі журналістів.

Крім того, вони оприлюднили окреме відео, у якому Денис Бігус додатково прокоментував ситуацію довкола "плівок Медведчука".

Зокрема, журналіст розкритикував реакцію п'ятого президента України та народного депутата від "Європейської Солідарності", який раніше присвятив цій темі більшість свого інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Єдине, чого ми досі не почули — це якоїсь реакції Медведчука і якихось відповідей Порошенка. Вибачайте, мені складно назвати відповідями його інтерв'ю на його телеканалі. Це радше демонстрація того, як годину говорити, і нічого при цьому по суті не сказати", – вважає Бігус.

За словами журналіста, ці записи робили українські спецслужби: "Доводити це вже немає особливого сенсу, бо СБУ, Офіс генерального прокурора і НАБУ це вже сказали".

А робили вони це, запевняє Бігус, у межах масштабної спецоперації ще з 2014 року.

Бігус повідомив, що весь масив записів є доволі хаотичним, зокрема там є багато розмов, які не мають жодного стосунку до самого Медведчука: "Почуєте, наприклад, як ватажки терористів у Кремль дзвонять".

А ще журналіст розповів, чому велика кількість розмов Медведчука не потрапила до цих записів. Причина в тому, що політик користувався також захищеною лінією зв'язку.

Бігус припустив, що у записах немає розмов з Порошенком, тому що у президентській службі безпеки записувати розмови президента просто не ризикнули.

Також Бігус прокоментував версію щодо того, що записи розмов можуть бути сфальшовані: "Той, хто прослухає повний масив, уже десь на третій годині зрозуміє, чому це не так".

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