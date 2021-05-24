Про повернення контролю над "трубою": ЗМІ опублікували нові "плівки Медведчука"

Журналісти програми "Наші гроші" каналу Bihus.info представили другу частину так званих "плівок Медведчука", у яких йдеться про повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу "Самара" після націоналізації, який раніше неодноразово приписували одному із лідерів "Опозиційної платформи – За життя".

Джерело: Bihus.info, пресслужба "Європейської солідарності" для УП

Деталі: У сюжеті цитуються начебто розмови Медведчука із російськими посадовцями, зокрема із Дмитром Козаком, який тоді був заступником голови уряду РФ. У журналістів також є записи розмови начебто Медведчука із керівником "Транснафти" Миколою Токарєвим. Саме з останнім начебто обговорюються питання втрати контролю над "трубою", тобто її націоналізація, яку схвалив Вищий господарський суд, та шляхи її повернення до попередніх власників, а саме "Транснафти". Тоді ж начебто Медведчук запевняв Токарєва, що труба обов’язково повернеться до "Транснафти", на що її очільник висловлював сумніви.

Особа із схожим на Медведчука голосом неодноразово у різних розмовах повторювала, що узгоджує всі дії із "головним". Із розмови припускають, що йдеться про тодішнього президента Петра Порошенка. Начебто про нього каже Медведчук, коли розповідає про регулярні зустрічі, зокрема і з цього приводу.

Загалом, запис розмов датуються 2015-2016 роками. Тоді ж начебто кум Путіна говорив, що питанням "труби" займеться Козак, маючи на увазі, ймовірно, свого соратника Тараса Козака. У сюжеті підкреслюють, що у січні 2015 року саме Медведчук із Козаком відвідали швейцарське місто Сент-Гален, де зареєстрована компанія, у власність якої незабаром перейде нафтопродуктопровід.

Невдовзі після цих розмов суд першої інстанції дійсно повернув нафтопровід минулим власниками, тобто скасував націоналізацію. У свою чергу "Транснафта" перейшла у власність компанії, пов’язаної із Медведчуком, яка зареєстрована у Сен-Галені. Важливо, що це начебто стало можливим завдяки обміну "труби" на "націоналізований" в окупованому Криму Севастопольський морський завод. Саме останнім начебто володіли структури Порошенка.

У пресслужбі "Європейської солідарності" вже заявили, що їх лідер "категорично відкидає оприлюднені в програмі Бігуса фейк та інсинуації про нібито обмін так званої труби Медведчука на Севморзавод у Севастополі". Там вважають, що найкращим доказом того, що підприємство до війни належало Порошенку, а після окупації – його націоналізували. Там вкотре назвали розслідування журналістів – чорним піаром, який координується з Банкової.

Дослівно: "Пресслужба уповноважена ще раз повідомити, що Петро Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які віщають чужі голоси в програмах на ютуб-каналі Дениса Бігуса від 17 травня та 24 травня 2021 р.

Насправді це не розслідування, не журналістська робота, а злив із Офісу Президента. В розмовах між тим нема самого Порошенка, а сумнівні слова та суб’єктивні оцінки третіх осіб про нього подаються аудиторії як істина в останній інстанції".

Ще більше деталей: Журналісти також розповіли, що поки нафтопродуктопровід простоював, у ньому знаходилось багато дизелю, який вже не відповідав новим стандартам якості, зокрема йдеться про Евро-4 або Евро-5. Непомітно його позбавитись не видавалось можливим, оскільки його було дуже багато, а тому дизель продали Міністерству оборони на потреби армії. Начебто, щоб заправляти танки. Для придбання цього дизелю начеюто навіть змінили технічні вимоги до палива у документації.

Передісторія: