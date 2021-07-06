Рудик на ТБ не відповіла, чи має паспорт США. Пресслужба запевняє – не має

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі українського телеканалу тричі ухилилась від прямої відповіді на запитання щодо наявності у неї паспорта США, проте у пресслужбі запевняють, що нардепка має лише українське громадянство.

Джерело: Рудик в ефірі "Україна 24", коментар пресслужби партії "Голос".

Деталі: Ситуація трапилась в ефірі телеканалу 5 липня. Зокрема, ведуча програми прямо запитала у Рудик, чи має та американське громадянство. Проте голова партії відповіла, що народилась в Україні та є українкою. Після цього ведуча ще двічі повторила запитання, але Кіра Рудик відповіла так само.

У пресслужбі "Голосу" відповіли, що очільниця "Голосу" має лише українське громадянство та ніколи не мала громадянства інших країн, зокрема і США.

Дослівно пресслужба "Голосу": "Учора в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії "Голос" Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Ніякого іншого громадянства, включаючи громадянство США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала".

Нагадаємо:

Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".

Крім того, незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" мають намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик.

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради

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