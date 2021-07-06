Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рудик на ТБ не відповіла, чи має паспорт США. Пресслужба запевняє – не має

Вівторок, 6 липня 2021, 13:09
Рудик на ТБ не відповіла, чи має паспорт США. Пресслужба запевняє – не має

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі українського телеканалу тричі ухилилась від прямої відповіді на запитання щодо наявності у неї паспорта США, проте у пресслужбі запевняють, що нардепка має лише українське громадянство.

Джерело: Рудик в ефірі "Україна 24", коментар пресслужби партії "Голос".

Деталі: Ситуація трапилась в ефірі телеканалу 5 липня. Зокрема, ведуча програми прямо запитала у Рудик, чи має та американське громадянство. Проте голова партії відповіла, що народилась в Україні та є українкою. Після цього ведуча ще двічі повторила запитання, але Кіра Рудик відповіла так само. 

У пресслужбі "Голосу" відповіли, що очільниця "Голосу" має лише українське громадянство та ніколи не мала громадянства інших країн, зокрема і США. 

Дослівно пресслужба "Голосу": "Учора в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії "Голос" Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Ніякого іншого громадянства, включаючи громадянство США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала". 

Нагадаємо:

  • Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".
  • Крім того, незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" мають намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик.
  • У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Голосгромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: