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У "Голосі" назвали дії 10 нардепів фракції незаконними

Середа, 16 червня 2021, 12:29
У Голосі назвали дії 10 нардепів фракції незаконними

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради, хоча нардепи заявили про створення "об'єднання".

Джерело: пресслужба "Голосу"

Дослівно: "Демократія складна справа – вона ґрунтується виключно на законах, правилах і процедурах. Інакше – хаос і анархія. Діяльність депутатів регулюється законом, а не бажаннями.

Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".

Деталі: У пресслужбі додали, що поважають думку колег, але вона не може суперечити і порушувати закон.

Політична рада партії у середу розгляне заяву частини фракції "Голос" у Раді і дасть їй оцінку.

У політичній силі додали, що закликали всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі визнали, вступаючи в партію.

Відзначимо, що половина фракції "Голос" заявила про створення депутатського об'єднання, а не групи. 

Що було раніше: На засіданні 16 червня 10 нардепів із фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються. 

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Крім того, депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку і заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик.

Усі нардепи залишаються у фракції та не планують із неї виходити. Поки що об'єднання "Справедливість" не має юридичного статусу.

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Згадайте також: Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"

Нагадаємо: 

  • Раніше про свій вихід із партії оголосив один з її засновників, шоумен Сергій Притула, деякі інші партійці, а частина територіальних осередків заявили про свою ліквідацію.

Українська правда

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Теми: ГолосВерховна Рада
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