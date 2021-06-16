Половина "Голосу" оголосила недовіру керівнику фракції і створила собі об'єднання

10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

Джерело: заява партії у Верховній Раді, нардеп Юрчишин у коментарі УП

Пряма мова нардепки Устінової: "Вчора, керівництво партії та фракції перетнуло червону лінію й остаточно поховали партію та фракцію. Саме тому ми, 10 народних депутатів, об'єдналися у групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії та фракції чи олігархів".

Деталі: 10 нардепів – це рівно половина від складу фракції "Голосу" в парламенті.

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

10 депутатів "Голосу", не згодних із лінією партії spravedlyvist.golos.tilda.ws

Депутати звинувачують керівництво партії в "узурпації влади та паплюженні принципів демократії, що призвели до фактичного знищення іміджу партії та фракції", у підтримці голосувань за "дерибани" столичної землі, бажанні знищити антикорупційні органи та "договорняках".

Згадали вони і скандальне голосування за відтермінування введення норм закону про повномасштабний дубляж фільмів та серіалів українською мовою на телебаченні.

Крім цього, народні депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. "Він порушує закон та положення про фракцію і понад квартал ігнорує обов'язок скликати та вести засідання фракції", – йшлося в заяві з трибуни.

Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутатки, що має більше 50% прогулів.

"Нагадаємо, ми у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більше половини засідань. Час виконувати обіцянки починаючи з себе", – додали нардепи.

Усі нардепи залишаються у фракції та не планують із неї виходити. Поки що об'єднання "Справедливість" не має юридичного статусу.

"З фракції виходити не плануємо, хай вони йдуть", – заявив Юрчишин "Українській правді".

10 нардепів уже створили свій сайт, на якому заявляють, що "Голос" рейдернули: "Владу в "Голосі" захопили люди, що не мають нічого спільного з цінностями, які декларувала партія".

Раніше про свій вихід із партії оголосив один з її засновників, шоумен Сергій Притула, деякі інші партійці, а частина територіальних осередків заявили про свою ліквідацію.

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Згадайте також: Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"